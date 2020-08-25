Москва и Европа обсуждают Навального, версии омских и берлинских врачей не совпадают, РПЦ сменила главу белорусской церкви

Протесты в Беларуси длятся уже больше двух недель — и теперь Александр Лукашенко сменил тактику действий с угроз и массовых расправ на точечные репрессии и публичное игнорирование митингов. Пока президент проводит встречи с министрами, где обсуждает планы по бюджету и пенсии, в центре Миска проходят акции — причем не только оппозиционные, но и провластные в поддержку Лукашенко. А параллельно в отставку отправляют всех «неугодных»: главу патриаршего экзарха Белоруссии освободили от должности после публичного призыва к Лукашенко остановить насилие, а дипломата посольства Беларуси в Индии уволили после его появления на акции протеста в Дели. В то же время подробностями обрастает история с отравлением Навального: европейские политики призывают к открытому расследованию, пропагандисты придумывают новые версии произошедшего, а врачи, оказывавшие первую помощь, объясняют, почему немецкие медики нашли отравляющее вещество в организме политика, а омские — нет.

Итоги дня подвел Алексей Коростелев. Обсудили главные новости: