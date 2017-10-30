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Путину задают неприятные вопросы, Ким Чен Ын показывает своих женщин, и есть ли жизнь после каминг-аута

30 октября, 21:27 Анна Монгайт
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— Опять эти «права человека». О чем поспорили в Кремле Путин и правозащитники.

— Экс-глава штаба Трампа сдался ФБР. «Большому другу России» Полу Манафорту предъявлено обвинение по 12 пунктам, среди которых — заговор против США.

— Выдвигаться в президенты стало модно. О желании баллотироваться объявила журналистка Катя Гордон.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей с Анной Монгайт.

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