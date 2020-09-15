Путин не поздравил Медведева с днем рождения публично. Куда пропал экс-президент?
Павел Лобков обсуждает с Демьяном Кудрявцевым
14 сентября зампредседателю Совета безопасности России, бывшему президенту и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет. После отставки предыдущего состава кабмина в начале года Медведев стал реже появляться в медийном пространстве, а 15 сентября действующий президент Владимир Путин поздравил его с юбилеем лишь по телефону. Обсудили это с медиаменеджером и экс-генеральным директором ИД «Коммерсантъ» Демьяном Кудрявцевым.
Чтобы посмотреть полную версию, выберите вариант подписки
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю