План Путина-Лукашенко. Политолог Морозов — о последствиях сочинских договоренностей для Москвы, Минска и Брюсселя

В Сочи 14 сентября состоялась первая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко после выборов президента в Беларуси, после которых в республике начались массовые акции протеста. Российский лидер подчеркнул, что считает Беларусь ближайшим союзником, и Россия остается приверженной всем договоренностям с республикой, как по ОДКБ, так и по Союзному государству. Также Путин на встрече высказал мнение, что белорусы должны сами, без подсказок извне, разобраться в ситуации в стране, и назвал предложение Лукашенко внести поправки в белорусскую Конституцию «логичным и своевременным». Обсудили с политологом Александром Морозовым, какими будут последствия переговоров для России и Беларуси и западных стран.