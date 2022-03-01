«Я не счел возможным говорить что-то другое»: худрук центра Мейерхольда — об увольнении после поста против войны

В эфире Дождя Дмитрий Волкострелов прокомментировал свое увольнение с поста художественного руководителя Центра имени Мейерхольда, о котором ему сообщили 1 марта в Департаменте культуры. По его словам, в ведомстве ничего не сказали о причинах увольнения. Ранее в инстаграм-аккаунте Центра Мейерхольда появилось заявление против войны в Украине.

«У меня нет твердой уверенности, что это произошло именно из-за этого поста, но когда мы вчера приходили в Департамент культуры с Еленой Ковальской, которая подавала заявление об уходе, и я пытался изложить свое видение дальнейшего существования Центра Мейерхольда без директора Елены Ковальской, которая уволилась в четверг в знак протеста против происходящего, я просто заявил, что текст [поста] был написан мной, это была моя инициатива, потому что я так понял, что у Департамента культуры были претензии к отделу маркетинга, и я поэтому не счел возможным говорить что-то другое, кроме правды и своей позиции», — сказал собеседник Дождя.

Фото: Агентство «Москва»