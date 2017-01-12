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Пять лет за переход на зеленый свет: скандальный суд в Орле

Вечернее шоу Здесь и сейчас
01:11, 12 января
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Ведущие:
Константин Эггерт
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Переход на зеленый свет светофора может обернуться пятью годами тюрьмы для 23-летней Ларисы Пригариной из Орла. Ее судят за применение насилия к сотрудникам ГИБДД: якобы она дала пощечину гаишнику, вступившему с ней в спор. Адвокаты говорят о необъективности следствия: настоящих свидетелей слушать не хотят, а допрашивают мнимых очевидцев. Скандальную историю сперва обсуждали в местных соцсетях, а позже и на федеральном телевидении.

Дождь встретился с пострадавшей, очевидцами инцидента и попытался восстановить картину произошедшего.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

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