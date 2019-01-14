«Проблемы не решаются, люди устали»: почему рейтинг правительства рекордно низко упал

Впервые за годы правления Владимира Путина за отставку правительства высказалось более половины россиян. По крайней мере, это следует из исследования «Левада-центра», который опросил 1600 человек в 136 населенных пунктах России. 57% опрошенных считают, что правительство не справляется с ростом цен и падением доходов населения, 46% полагают, что кабинет устранился от вопросов социальной защиты населения. В той или иной степени идею отставки поддержали 53%. В ноябре 2016 года за отставку кабинета Медведева выступало 33% россиян, приблизительно такие же цифры получились и в 2017 году. Опрос, проведенный в минувшем декабре, показал, что 55% считают президента Путина ответственным за рост стоимости жизни, но примерно столько же считали, что своим личным благосостоянием они обязаны именно главе государства. Обсудили эти цифры с Денисом Волковым, социологом «Левада-центра».