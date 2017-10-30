Прикрыться радугой: почему Кевин Спейси рассказал, что он гей, и как живут знаменитости после каминг-аута
Одна из главных новостей в мире — каминг-аут Кевина Спейси. Актер открыто заявил о своей гомосексуальности. Однако сделал он это после обвинений в приставании к 14-летнему молодому человека. Спейси после каминг-аута заподозрили в отвлечении внимания. Соня Гройсман о том, что бывает у знаменитостей после «выхода из шкафа».
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Каминг-аут Кевина Спейси мог бы стать еще одним шагом в борьбе с гомофобией. Один из самых известных актеров современности, исполнитель роли президента США и двукратный обладатель Оскара больше не скрывается и признается, что он гей. Но все это случилось после обвинений Спейси в педофилии. Реакция не заставила себя ждать — американские СМИ и коллеги актера заподозрили актера в попытке прикрыть радугой более серьезный скандал:
Например, Билли Айкнер из сериала «Американская история ужасов» написал в твиттере: «Кевин Спейси только что придумал что-то, чего раньше не существовало: плохое время для каминг-аута».
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