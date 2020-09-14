«Хотели показать, что Лукашенко стоит на ногах не так прочно, как Путин». Разбираем язык тела на встрече в Сочи

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи, где два президента обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству двух стран. Путин пообещал Беларуси 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи и заявил, что белорусы сами разрешат кризис в стране без помощи иностранных государств, а Лукашенко назвал Россию «старшим братом». Однако многие обратили внимание не только на то, о чем говорили лидеры стран, но и на то, как они сидели и как строилась их коммуникация. В соцсетях даже стали появляться мемы на эту тему. Язык тела двух президентов мы обсудили с автором ютуб-канала Mental, исследователем невербальной коммуникации Сергеем Бубовичем.