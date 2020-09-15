Первый пост Навального после отравления, выборы прошли — скандалы продолжаются, Медведеву — 55 лет, но Путин не поздравил публично

Во вторник, 15 сентября, политик Алексей Навальный опубликовал в инстаграме свой первый пост после отравления, который набрал больше миллиона лайков. Глава ФБК провел в коме 18 дней. Сегодня же Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет, а Владимир Путин не поздравил его публично. На Венере нашли газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете, только ученые говорят, что радоваться слишком рано. Задержанный в Пскове бывший следователь СК Беларуси нашелся в Польше. Продолжаем также обсуждать прошедший Единый день голосования в России.

Итоги 15 сентября подвел Павел Лобков.