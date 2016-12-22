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Образцово-показательный процесс: как Караулова получила 4,5 года за попытку сбежать к возлюбленному.

И почему за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ дают меньший срок
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23:39, 22 декабря
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
Теги:
суд, ИГ, Терроризм, Варвара Караулова
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Бывшую студентку МГУ  Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Московский окружной военный суд признал ее виновной в попытке примкнуть к террористам из запрещенного в России «Исламского государства». Судья практически полностью удовлетворил запрос гособвинения: прокурор просил для Карауловой пять лет.

Гособвинитель в своей речи на прениях утверждал, что  21-летняя девушка ехала именно воевать на стороне боевиков. Сама же Караулова говорила, что просто влюбилась в молодого человека и ехала к нему. В последнем слове она назвала эту любовь неадекватной, а попытку уехать в Сирию   ошибкой.

Девушка извинилась перед своими родителями. После приговора отец Варвары Карауловой признался, что ошибся, когда обратился к правоохранительным органами с просьбой о помощи, чтобы вернуть свою дочь. Именно отец приезжал за девушкой в Турцию, где ее задержали.В интервью Дождю, адвокат Карауловой Сергей Бадамшин, тем не менее, отметил, что суд сделал акцент, на том, что на нее возлагались вспомогательные, а не боевые функции. Бадамшин рассказал, что девушка находилась в психологической зависимости от вербовщика, который, по его сведениям, находится на территории Сирии. По словам адвоката, он унижал Караулову в течение трех лет, но она испытывала к нему чувства.

Фото: Агентство «Москва»

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