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Миллионы для «Пока все дома»: сколько стоит благотворительность на «Первом канале».

Тимур Кизяков объясняет, почему государство платит за его проект
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22:56, 22 декабря
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Ведущие:
Дарья Полыгаева, Даниил Сотников
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В соцсетях раскритиковали телеведущего Тимура Кизякова. Его благотворительный фонд, как оказалось, получает бюджетные деньги на создание роликов о детях сиротах. Одно видео обходится государству в 100 тысяч рублей, а показывают такие ролики в программе «Пока все дома» и в Интернете.

Многие благотворители возмущены и самим фактом госфинансирования, и его размерами. Сам телеведущий обвинения в свой адрес отвергает и говорит о высокой эффективности дорогостоящих видео о детях. Дарья Полыгаева и Даниил Сотников разбиралась в этой истории.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Рубрика, которая последние восемь лет выходит в эфир Первого канала сразу после завтрака в семьях российских звезд, в конце программы «Пока все дома», называется «У вас будет ребенок». В ней жена телеведущего Тимура Кизякова Елена рассказывает о детях-сиротах.

У проекта есть и отдельный сайт с более подробным рассказом о детях ― их видеопаспортами. На сайте можно выбрать регион для поиска, возраст, пол ребенка и посмотреть короткие тематические видео ― о достижениях малыша, его интересах, состоянии здоровья и условиях опеки. Создание одного такого ролика, как оказалось, обходится государству в среднем в 100 тысяч рублей. Всего за последние два года фонда получил из Министерства образования более 26 миллионов.

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