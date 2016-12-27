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Почему выпуск о покушениях на Путина стал последним для «Момента истины».

Претензии Кремля, недостаток финансирования и другие версии закрытия программы
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00:28, 27 декабря
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Начиная с 2017 года телеведущий Андрей Караулов покидает «Пятый канал», а его программа «Момент истины» больше не будет выходить в эфир. Это произошло после выпуска о покушениях на жизнь Владимира Путин. Связаны ли эти два события, разбирались Ольга Гладышева и Михаил Рубин.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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