Почему выпуск о покушениях на Путина стал последним для «Момента истины».Претензии Кремля, недостаток финансирования и другие версии закрытия программы
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Начиная с 2017 года телеведущий Андрей Караулов покидает «Пятый канал», а его программа «Момент истины» больше не будет выходить в эфир. Это произошло после выпуска о покушениях на жизнь Владимира Путин. Связаны ли эти два события, разбирались Ольга Гладышева и Михаил Рубин.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
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