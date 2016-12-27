Почему выпуск о покушениях на Путина стал последним для «Момента истины».

Начиная с 2017 года телеведущий Андрей Караулов покидает «Пятый канал», а его программа «Момент истины» больше не будет выходить в эфир. Это произошло после выпуска о покушениях на жизнь Владимира Путин. Связаны ли эти два события, разбирались Ольга Гладышева и Михаил Рубин.