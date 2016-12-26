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70 миллиардов в небе: на чем летают Путин и другие первые лица

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23:33, 26 декабря
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На чем летают высокопоставленные чиновники и сопровождающие их лица, и сколько на это уходит денег налогоплательщиков? После крушения Ту-154 над Черным морем этот вопрос вновь стал актуальным. Маргарита Лютова разбиралась в проблеме.

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