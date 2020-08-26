Кто-то сообщил о бомбе в аэропорту Омска, когда туда летел самолет с Навальным. Совпадение? Могло ли это помешать посадке?

Появились новые детективные детали чрезвычайного происшествия с Алексеем Навальным: когда политик потерял сознание на борту самолета и рейсу Томск-Москва потребовалась экстренная посадка, в этот самый момент в аэропорт Омска поступил сигнал о том, что там заложена бомба. Сигнал, разумеется, был ложным, но он мог или затормозить, или вовсе отменить посадку самолета. А ведь тогда каждая минута замедления для жизни Навального могла быть фатальной. Упоминания о минировании аэропорта несколько дней ходили по соцсетям — и даже появилась запись авиапереговоров аэропорта Омска с самолетом S7. Оттуда следует, что пилот самолета проигнорировал сообщение о минировании, самолет совершил посадку, где Навального к тому моменту уже дожидалась машина скорой помощи. Причем, как сказали представители омского аэропорта изданию Znak: через пять минут после первого звонка о бомбе в аэропорт позвонили еще раз. Компания S7 не назвала имена пилотов, которые посадили борт несмотря ни на что. Но их назвал Алексей Венедиктов: Командир — Владимир Кузьмин, второй пилот — Кирилл Чернышов. Аэропорт Омска эту историю подтвердил, а компания S7 отказалась говорить об инциденте, заявив, что «официально компании о минировании аэродрома неизвестно». Мы поговорили с авиапилотом Андреем Литвиновым о том, как в такой ситуации действовать командирам самолета.