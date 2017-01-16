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Досье на Павленского: что правда, а что вымысел в новом скандале вокруг художника

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23:13, 16 января
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Ведущие:
Петр Рузавин
Теги:
Петр Павленский
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В чем подозревают Павленского, как он отвечает на обвинения и что могло произойти на самом деле? Петр Рузавин собрал мнения всех сторон конфликта.

Как Павленский рассказал Дождю, в России ему грозит статья за изнасилование. Сам он претензии называет политически мотивированными и какую-либо вину отрицает. Заявление на него, а также мать его детей Оксану Шалыгину написала актриса Театра Док. Уже после того, как Павленский поговорил с Дождем, в самом театре его обвинили и в другом преступлении избиении актера, бывшего молодого человека той самой девушки, которая написала на него заявление.

Фото: Алексей Абанин / Дождь

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