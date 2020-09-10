«Чем я подставил Ефремова?» Эльман Пашаев о предложении лишить его адвокатского статуса
И Ева Меркачева о том, как происходила его встреча с подзащитным
Министерство юстиции подготовит ходатайство о прекращении статуса у адвоката Михаила Ефремовна Эльмана Пашаева. Ранее федеральная палата адвокатов подтвердила факт нарушения адвокатом этики. Решение о мере ответственности в отношении Пащаева вынесет Совет палаты. Пашаев прокомментировал Дождю предложение Минюста лишить его адвокатского статуса, а также итоги дела Ефремова.
Журналистка, писатель и правозащитник Ева Меркачева посетила актера в СИЗО и сообщила нам, что Ефремов говорил про адвоката и про те условия, в которых он находится.
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