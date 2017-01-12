День заповедников отметили вырубками: что построят в парках Кусково и Лосиный остров

11 января — День заповедников и национальных парков, то есть природных территорий, которые имеют особый охранный статус. По закону, в заповедниках запрещено любое строительство, но как мы знаем, Москва сейчас как раз активно застраивается, и это затрагивает и особо охраняемые парки. Подробности — в материале Тимофея Рожанского.