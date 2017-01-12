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День заповедников отметили вырубками: что построят в парках Кусково и Лосиный остров

Вечернее шоу Здесь и сейчас
14:00, 12 января
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Теги:
Парки, Москва
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11 января  — День заповедников и национальных парков, то есть природных территорий, которые имеют особый охранный статус. По закону, в заповедниках запрещено любое строительство, но как мы знаем, Москва сейчас как раз активно застраивается, и это затрагивает и особо охраняемые парки. Подробности —  в материале Тимофея Рожанского.

На превью: Спасем «Лосиный остров» / ВКонтакте

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