«Оскар» ввел новые правила, касающиеся расы, гендера и ориентации. Егор Москвитин объясняет, почему это важно и совсем не страшно
Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Теперь чтобы стать претендентом на премию, создатели картины должны выполнить одно из трех условий:
- Треть исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ, людьми с особенностями физического или ментального развития
- Один из исполнителей главных ролей иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение
- Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения
Подобные ограничения накладываются и на состав съемочной группы, и на кинопроизводство. Подробнее о борьбе Голливуда за политкорректность — в сюжете Эдуарда Бурмистрова. А также обсудили эту тему с кинокритиком Егором Москвитиным.
Фото на превью: Egor Moskvitin / Facebook; pixabay.com
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