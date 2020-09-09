«Оскар» ввел новые правила, касающиеся расы, гендера и ориентации. Егор Москвитин объясняет, почему это важно и совсем не страшно

Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Теперь чтобы стать претендентом на премию, создатели картины должны выполнить одно из трех условий:

Треть исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ, людьми с особенностями физического или ментального развития

Один из исполнителей главных ролей иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение

Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения

Подобные ограничения накладываются и на состав съемочной группы, и на кинопроизводство. Подробнее о борьбе Голливуда за политкорректность — в сюжете Эдуарда Бурмистрова. А также обсудили эту тему с кинокритиком Егором Москвитиным.