Что такое «православная одежда» от Тимура Бекмамбетова, и как одеваться правильным христианам

Кинопродюсер Тимур Бекмамбетов стал совладельцем интернет-магазина «Ксенюшка», где продаются платья, юбки и футболки для верующих. Ему принадлежат 50% этого бизнеса. Платья в магазине Бекмамбетова стоят от 3 до 5 тысяч рублей, юбку можно купить от 1,5 тысячи, в 600 рублей обойдется футболка с самоваром.

Владимир Роменский нашел стенд православной одежды «Ксенюшка» на выставке «Рождество» в Сокольниках.