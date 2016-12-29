Что такое «православная одежда» от Тимура Бекмамбетова, и как одеваться правильным христианам
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Кинопродюсер Тимур Бекмамбетов стал совладельцем интернет-магазина «Ксенюшка», где продаются платья, юбки и футболки для верующих. Ему принадлежат 50% этого бизнеса. Платья в магазине Бекмамбетова стоят от 3 до 5 тысяч рублей, юбку можно купить от 1,5 тысячи, в 600 рублей обойдется футболка с самоваром.
Владимир Роменский нашел стенд православной одежды «Ксенюшка» на выставке «Рождество» в Сокольниках.
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