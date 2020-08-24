«Спектакль о враждебной оккупации». Дмитрий Орешкин — о том, почему Лукашенко сам не отдаст Беларусь

22 августа Александр Лукашенко провел митинг в свою поддержку в Гродно —там выступил и он сам, заявив о том, что к понедельнику силовики должны обеспечить порядок на улицах области и выявить всех «подстрекателей и провокаторов». 23 августа он прилетел к своей резиденции со своим сыном на вертолете Ми-8 в военном обмундировании и автоматом в руках. При этом в понедельник, несмотря на угрозы, массовые репрессии против белорусов не начались, и пока что Лукашенко действует точечно: в СК вызвали члена президиума Координационного совета Светлану Алексиевич, а двое членов КС Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали силовики. Так какой тактики действий все-таки придерживается Лукашенко? Мы поговорили об этом с политологом Дмитрием Орешкиным.