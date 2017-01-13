Экономика «голубых огоньков»: как и за сколько снимают новогодние шоу

Рейтинги у новогодних огоньков главных телеканалов стабильно высокие — тут консервативные россияне себе не изменяют. Тем не менее, в сети появилась петиция с обращением к главным теленачальникам с просьбой пересмотртеть сценарий «голубых огоньков» и отказаться от формата «в гостях у Примадонны».

В том, как устроены новогодние огоньки, разбиралась Лилия Яппарова.