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Экономика «голубых огоньков»: как и за сколько снимают новогодние шоу

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00:44, 13 января
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Теги:
Новогодние праздники
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Рейтинги у новогодних огоньков главных телеканалов стабильно высокие — тут консервативные россияне себе не изменяют. Тем не менее, в сети появилась петиция с обращением к главным теленачальникам с просьбой пересмотртеть сценарий «голубых огоньков» и отказаться от формата «в гостях у Примадонны».

В том, как устроены новогодние огоньки, разбиралась Лилия Яппарова.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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