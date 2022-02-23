«Нужно присоединение [Донбасса]»: депутат Останина — о признании ДНР и ЛНР и попадании под санкции

Фракция КПРФ была инициатором обращения к Владимиру Путину с инициативой о признании ДНР и ЛНР. После того, как президент поддержал это обращение, Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы. Поговорили с депутатом Госдумы, членом фракции ЛДПР, главой комитета по вопросам семьи Ниной Останиной.

По словам Останиной, обращение коммунистов дало президенту возможность говорить о том, что данная инициатива отражает настроения в российском обществе. Она отметила, что «никто не хочет войны, в том числе российская власть». «Это надо было сделать 8 лет назад, и понятно раздражение президента на нас, когда мы 8 лет ему об этом говорили. Потребовалось 8 лет и 55 минут для того, чтобы принять это решение», — сказала она. По мнению Останиной, «пропагандисты с федеральных каналов внесли немалую лепту в разжигание агрессивного отношения отдельного сегмента нашего общества». Она заявила, что была в школах, детских домах и детских садах Донбасса и «другой оценки, кроме желания людей быть с нами, не слышала». Останина убеждена, что необходимо не просто политическое признание ЛНР и ДНР, а их присоединение к России.