О чем договорились Лукашенко и Путин, новые детали госпитализации Навального в Омске, итоги «умного голосования»

Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко — российский президент поддержал белорусского лидера и пообещал республике финансовую помощь в размере 1,5 миллиардов долларов.

Алексей Навальный больше не находится на искусственной вентиляции легких — состояние политика улучшилось. Издание Reuters сообщило, что врачи скорой помощи, которые прибыли в аэропорт для оказания первой помощи Навальному, не обнаружили у политика признаков нарушения обмена веществ и наблюдали клиническую картину отравления. Несмотря на новые данные и подтверждение независимыми лабораториями Франции и Швеции диагноза «отравление», Россия отказывается начинать расследование произошедшего, отрицая заявления западных врачей.

В России прошли трехдневные муниципальные выборы разного уровня. 18 региональных губернаторов были переизбраны на новые сроки, а «Единая Россия» потеряла свои мандаты в Новосибирске и Томске.

Итоги 14 сентября подвел Владимир Роменский. Обсудили главные темы дня: