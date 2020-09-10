Что правда в новостях о здоровье Навального, Колесниковой угрожали убийством, Пашаев – о приговоре Ефремову

Члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой угрожали физической расправой, когда она находилась в МВД Беларуси. Колесникова находится в СИЗО. 9 сентября ее арестовали по подозрению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета. Также по этому обвинению арестовали и другого члена президиума КС Максима Знака. Из представителей президиума КС не была задержана только писательница Светлана Алексиевич.

Белорусский президент Александр Лукашенко вновь заявил, что несмотря на многотысячные акции протеста, который продолжаются больше месяца, он со своего поста уходить не намерен. Заявление он сделал перед работниками генпрокуратуры.

На телеканал «Беларусь 1» вышел новостной сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, состоявшуюся 8 сентября, в котором участвовал гражданин России. Им оказался Антон Тарасов из Москвы. Он муниципальный депутат, который баллотировался в Мосгордуму от КПРФ и был поддержан «умным голосованием» Алексея Навального.

Минюст предложил лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева. Ранее федеральная палата адвокатов подтвердила факт нарушения этики адвокатом. Решение о мере ответственности в отношении адвоката вынесет Совет палаты.

Итоги 10 сентября подвел Владимир Роменский. Обсудили главные новости: