Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Беларуси, обыски перед выборами в России, новые правила «Оскара»

Александр Лукашенко дал интервью журналистам — правда не белорусским независимым СМИ, а сотрудникам российских государственных каналов. В ходе этого разговора Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента и некоторые белорусы от него устали. Правда белорусский лидер отметил, что пока что он — единственный, кто может спасти Беларусь, а протестами в республике управляет Запад.

Членов Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову и Максима Знака арестовали и доставили в СИЗО по делу о попытке захвата власти, а белорусов, выходящих на улицу в их поддержку, жестко задерживают силовики.

В России идет подготовка к трехдневному голосованию в регионах: в офисах «Открытой России» и у «Объединенных демократов» и в редакции «МБХ Медиа» прошли обыски по делу ЮКОСа 2004 года. Помимо этого, силовики пришли и к независимым кандидатам во Владимирской области и Казани.

Итоги 9 сентября подвел Тихон Дзядко. Обсудили главные новости: