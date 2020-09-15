«Вбросили 300 бюллетеней». В Новосибирске единоросс обошел соперника на 11 голосов. Оппозиция требует обнуления результатов
В Новосибирске представители коалиции «Новосибирск 2020» заявили о вбросе 300 бюллетеней за действующего депутата горсовета Евгения Яковенко. Они помогли Яковенко на 11 голосов обойти соперника — оппозиционера Вячеслава Якименко. Проигравший кандидат от «Новосибирск 2020» рассказал в эфире Дождя подробности этой истории.
Фото на превью: Александр Кушниренко / ТАСС
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