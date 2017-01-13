Россия без Netflix: зачем запрещают иностранные онлайн-кинотеатры.

C марта 2017 те, кто привык смотреть кино в онлайн-кинотеатрах, могут столкнуться с ограничениями. 13 января Госдума может принять в первом чтении законопроект, ограничивающий иностранцев в их праве на владение подобными сервисами, действующими на территории России. 11 января законопроект одобрил профильный комитет по СМИ.

Инициатор законопроекта, депутат Андрей Луговой, и гендиректор ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин рассказали нам, для чего принимать этот закон, и пострадают ли от него онлайн-кинотеатры.