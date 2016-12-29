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Простые россияне в Таиланде, депутаты на даче, а знаменитости на работе.

Как в России будут отмечать Новый год
Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:44, 29 декабря
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Ведущие:
Алексей Коростелев, Антон Желнов, Татьяна Арно
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В московских аэропортах продолжают задерживать рейсы, 29 декабря 30 самолетов вылетели не вовремя, а 40 рейсов вообще были отменены. В соцсетях россияне советуют друг другу выезжать в аэропорт за 4 часа и отмечают повышенную туристическую активность. Где и как встретят Новый год россияне, и как политика влияет на отдых, разбирались Елизавета Антонова и Алексей Коростелев.

Фото: фильм «Елки» / kinopoisk.ru

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