Простые россияне в Таиланде, депутаты на даче, а знаменитости на работе.

В московских аэропортах продолжают задерживать рейсы, 29 декабря 30 самолетов вылетели не вовремя, а 40 рейсов вообще были отменены. В соцсетях россияне советуют друг другу выезжать в аэропорт за 4 часа и отмечают повышенную туристическую активность. Где и как встретят Новый год россияне, и как политика влияет на отдых, разбирались Елизавета Антонова и Алексей Коростелев.