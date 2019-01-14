«Не в силах президента влиять на уровень процентных ставок»: почему ипотека растет, хотя Путин обещал ее снизить

Крупнейший банк России «Сбербанк» с 15 января повышает ставку на ипотеку. Более чем на один процент. Если в конце прошлого года клиентам приходилось брать кредит на покупку квартиры в лучшем случае при ставке 9,2%, то теперь она пробьет 10% процентов. При этом «Сбербанк» — локомотив экономических процессов. Вслед за ним поднимают или опускают кредитные ставки и остальные банки. Правда, эти события несколько противоречат обещаниям Владимира Путина и министра финансов Сиуланова, которые те давали меньше года назад на прямой линии президента. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, рассказал, была ли реальная возможность у президента повлиять на снижение ипотечной ставки.