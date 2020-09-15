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«Привет, это Навальный». Пока в России придумывают новые версии отравления, ЕС готовит санкционный список

15 сентября, 20:44 Валерия Ратникова, Павел Лобков
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15 сентября политик Алексей Навальный опубликовал первый пост из берлинской клиники «Шарите» после отравления. После пресс-секретарь главы ФБК Кира Ярмыш подтвердила планы Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента и Владимир Путин не планируют встречаться с Навальным, когда тот вернется в Россию. Тем временем в России чиновники и журналисты федеральных телеканалов придумывают новые версии отравления, а в ЕС всерьез обсуждают санкции против России. Подробности — в сюжете Валерии Ратниковой. 

Врач анестезиолог-реаниматолог и завотделом периоперационной медицины университета Тафтс Константин Балонов озвучил в эфире Дождя прогноз по состоянию здоровья Навального с учетом новых обстоятельств. 

Фото на превью: Евгений Фельдман / фотопроект «Это Навальный» 

Минюст России внес Фонд борьбы с коррупцией в список организаций,
являющихся иностранными агентами. 

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