ЦРУ, кокаин и Альцгеймер. Откуда в крови Навального взялось опасное вещество, по мнению федеральных каналов

24 августа в клинике «Шарите», где в коме лежит Алексей Навальный, врачи заявили о том, что оппозиционера отравили. 25 августа европейские политики призвали к открытому и тщательному расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что немецкие врачи спешат с выводами. «Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», — сказал Песков. Депутат Володин допустил, что слова Ангелы Меркель — это «провокация» и «обвинения в адрес России». Почти каждый день появляются новые версии случившегося — в том числе, и со стороны российский пропагандистов. Подробнее об этом рассказала Марфа Смирнова.