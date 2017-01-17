Большие деньги за маленький логотип: почему Навальный пошел против «Студии Артемия Лебедева»
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Алексей Навальный, наверное, второй кандидат в президенты после Дональда Трампа, который остро реагирует на замечания в социальных сетях. Оппозиционер избрал себе новую мишень — дизайнера Артемий Лебедева. Повод — госзаказ студии Лебедева от администрации 30-тысячного города Сатка. Навальный просит антимонопольную службу разобраться, почему Лебедев получает, по его мнению, слишком много высокооплачиваемых госзаказов, о которых нет сведений в открытом доступе. В ответ дизайнер назвал Навального доносчиком.
О Сатке, поссорившей двух интелелктуалов, рассказывает Алексей Коростелев, а о больших логотипах маленьких городов мы поговорили с фотографом Ильей Варламовым.
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