Прямой эфир
59,40
63,60
55,54
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Большие деньги за маленький логотип: почему Навальный пошел против «Студии Артемия Лебедева»

Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:43, 17 января
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 17%
4 800 / год
5 760
Купить
Скидка 11%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Павел Лобков, Алексей Коростелев
Теги:
Алексей Навальный
340
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Ходорковский отберет новых политиков с помощью квеста «Вместо Путина»
Киев рассказал о документах с просьбой Януковича о вводе российских войск
Прокремлевские эксперты назвали основные угрозы команде Собянина перед выборами мэра
Александр Городницкий покинул пост вице-президента Русского ПЕН-центра

Алексей Навальный, наверное, второй кандидат в президенты после Дональда Трампа, который остро реагирует на замечания в социальных сетях. Оппозиционер избрал себе новую мишень — дизайнера Артемий Лебедева. Повод — госзаказ студии Лебедева от администрации 30-тысячного города Сатка. Навальный просит антимонопольную службу разобраться, почему Лебедев получает, по его мнению, слишком много высокооплачиваемых госзаказов, о которых нет сведений в открытом доступе. В ответ дизайнер назвал Навального доносчиком.

О Сатке, поссорившей двух интелелктуалов, рассказывает Алексей Коростелев, а о больших логотипах маленьких городов мы поговорили с фотографом Ильей Варламовым.

Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Володин о выдвижении Навального: «Не создавайте тему, которой нет» Спикер Госдумы ответил на вопросы о своем выдвижении в президенты, кандидатуре Навального и работе с Кириенко
В Кремле признали вредным участие Навального в президентских выборах
Как могли бы выглядеть дебаты Путина и Навального
Какие неприятности ждут Навального на пути к креслу президента Илья Яшин и Евгений Минченко — о выборах 2018 года
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2