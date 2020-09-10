Что происходит с Навальным и почему в ФБК называют преувеличением сообщения немецкой прессы? Объясняет Иван Жданов

10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat опубликовали совместный материал о состоянии политика Алексея Навального. В нем сообщалось, что Навальный полностью пришел в себя и даже вспомнил все события перед отравлением. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков позднее заявили, что в материале «огромное количество фактических ошибок». Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире Дождя рассказал, почему в фонде раскритиковали статью и как сейчас себя чувствует политик.