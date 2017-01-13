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Семейное насилие без уголовного срока: аргументы за и против.

Спор члена СПЧ и председателя комиссии по защите семьи при детском омбудсмене
Вечернее шоу Здесь и сейчас
01:19, 13 января
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
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Закон о декриминализации побоев в семье направлен на второе чтение. Группа депутатов и сенаторов во главе с Ольгой Баталиной и Еленой Мизулиной внесли этот закон в Госдуму в ноябре. По мнению депутатов, наказывать за избиение чужих людей штрафом, а родных тюрьмой несправедливо. Ведь побоями, по версии следствия, можно назвать и мягкие родительские шлепки.

Мы обсудили законопроект с председателем совета по защите семьи при Уполномоченном при президенте по правам ребенка Ольгой Летковой и председателем комиссии по социальным правам СПЧ Анитой Соболевой.

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