Семейное насилие без уголовного срока: аргументы за и против.

Закон о декриминализации побоев в семье направлен на второе чтение. Группа депутатов и сенаторов во главе с Ольгой Баталиной и Еленой Мизулиной внесли этот закон в Госдуму в ноябре. По мнению депутатов, наказывать за избиение чужих людей штрафом, а родных тюрьмой несправедливо. Ведь побоями, по версии следствия, можно назвать и мягкие родительские шлепки.

Мы обсудили законопроект с председателем совета по защите семьи при Уполномоченном при президенте по правам ребенка Ольгой Летковой и председателем комиссии по социальным правам СПЧ Анитой Соболевой.