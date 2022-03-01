«Федеральные каналы безбожно врут»: сенатор Нарусова — о «военной цензуре» про войну в Украине

«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают [чтобы остановить кровопролитие], по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», — заявила в эфире Дождя сенатор Людмила Нарусова, а на вопрос, чего она ожидает от предстоящего заседания Совета Федерации, ответила — «ничего хорошего».

Нарусова возмущена тем, что Роскомнадзор препятствует независимым СМИ сообщать достоверную информацию о происходящем: «Такая ситуация возможна только при чрезвычайном или военном положении, но ни то, ни другое в стране пока не объявлено. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе источников информации, согласно федеральному закону „О средствах массовой информации“, невозможны».

У наших соотечественников, которые доверяют информации федеральных каналов, «короткая память», говорит Людмила Нарусова. Она напомнила сюжет про «распятого мальчика» из Славянска, который транслировали все государственные СМИ. «Это должно было вызвать такой прилив ненависти к Украине, что, видимо, нужно было для поднятия духа. Потом оказалось, что это фейк, чудовищная ложь. Так почему после этого мы должны доверять только федеральным каналам, которые, как всем понятно, безбожно врут?», — задается вопросом сенатор.

Комитет солдатских матерей «завален звонками и письмами» от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями-военнослужащими, рассказала Нарусова. По ее словам, матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. «Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые — это ни по каким законам войны невозможно», — возмущается Людмила Нарусова.

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