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«Мы думали, нас бомбят»: жители приграничного с Украиной города Шахты о взрыве газа в жилом доме

14 января, 22:08
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14 января в результате взрыва обрушился подъезд дома в ростовском городе Шахты. Около шести утра на девятом этаже дома по улице Хабарова взорвался бытовой газ. До сих пор остается угроза дальнейшего обрушения дома, но все жители из уцелевших квартир уже давно эвакуированы. В разрушенных квартирах находилось 12 человек. Семеро спасены. 31-летняя девушка погибла, ее муж и ребенок госпитализированы. Еще одна семья — муж с женой и их дочь — могут находиться под завалами. О том, что сейчас происходит в Шахтах — в сюжете Дождя.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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