«Воюем за мир во всем мире»: прохожие в Москве — о конфликте в Сирии

33% опрошенных ВЦИОМ назвали войну в Сирии главным событием уходящего года. Эта война уже стоила жизни многим гражданам России. Мы спросили у прохожих в центре Москвы, понимают ли они, зачем Россия воюет в Сирии и оправданы ли такие небоевые потери в военное время.