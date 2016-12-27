«Воюем за мир во всем мире»: прохожие в Москве — о конфликте в Сирии
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33% опрошенных ВЦИОМ назвали войну в Сирии главным событием уходящего года. Эта война уже стоила жизни многим гражданам России. Мы спросили у прохожих в центре Москвы, понимают ли они, зачем Россия воюет в Сирии и оправданы ли такие небоевые потери в военное время.
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