«В старые времена за это бы расстреляли»: жители Красногорска о жизни без отопления в -30

Жители нескольких подмосковных городов столкнулись с отключением теплоснабжения и света. В Люберцах, например, два дня нет света, а в Красногорске люди в рождественские морозы остались без тепла. Алексей Коростелев выяснял, как жители Подмосковья выживают в аномальные морозы, и когда им вернут тепло.