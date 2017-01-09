«В старые времена за это бы расстреляли»: жители Красногорска о жизни без отопления в -30
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
0:20
Парламент Венесуэлы признал президента Мадуро «оставившим пост»
Вчера
23:40
Госдеп извинился перед ЛГБТ-сообществом за десятилетия дискриминации
22:14
Трамп назначит зятя своим старшим советником
22:01
В Греции умер российский консул
21:57
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
21:32
Associated Press рассказало о поставках в Иран из России 130 тонн урана
21:22
Следователи проверят информацию об отравлении хоккеистов в Тюмени
20:19
Суд вернул в полицию дело о депортации гражданки Узбекистана
Жители нескольких подмосковных городов столкнулись с отключением теплоснабжения и света. В Люберцах, например, два дня нет света, а в Красногорске люди в рождественские морозы остались без тепла. Алексей Коростелев выяснял, как жители Подмосковья выживают в аномальные морозы, и когда им вернут тепло.
Фото: агентство «Москва»
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть