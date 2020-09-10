«Президент тут самый адекватный — он показал это всему миру». Московского мундепа заметили на провластном митинге в Минске — мы с ним поговорили
Телеканал «Беларусь 1» показал новостной сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, состоявшуюся вечером 8 сентября, в котором участвовал гражданин России. Им оказался Антон Тарасов из Москвы, который состоит в КПРФ и даже пытался стать депутатом Госдумы России. Тарасов в эфире Дождя рассказал о своем участии в акции и какие решения Лукашенко он поддерживает.
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