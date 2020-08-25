«Я абсолютно не жалею». Поговорили с белорусским дипломатом, уволенным за поддержку протестов

Белорусские чиновники продолжают присоединяться к акциям солидарности с протестующими против Александра Лукашенко. Одним из последних, кто публично высказался против белорусского президента и пришел на мирную акцию, которая проходила в Дели, стал дипломат посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра — после этого его уволили. В прямом эфире Дождя он рассказал о своем решении публично поддержать протесты и последовавшем увольнении.