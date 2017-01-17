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Москвичи против мигрантов: кто лучше знает историю России и правила поведения в столице

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01:46, 17 января
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Ведущие:
Влад Пушкарев
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Мэрия Москвы выпустила специальную брошюру для мигрантов — «О правилах поведения мигранта в городе». В ней есть и задания для самоконтроля. Например, на знание Москвы и истории России. Владислав Пушкарев решил проэказменовать москивичей и гостей столицы по брошюре московских властей. Выяснилось, что не все москвичи соответствуют статусу мигранта.

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