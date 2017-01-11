Как МГУ догнал Оксфорд в кабинете президента.

Московский университет вошел в тройку лучших по востребованности выпускников. С таким результатом своей работы ректор МГУ Виктор Садовничий пришел на встречу с Владимиром Путиным — 10 января они встречались в Кремле. Ректор крупнейшего университета страны говорил президенту об оценке, которую университету поставил некий международный рейтинг, в котором российский вуз уступает лишь Оксфорду и Стэнфорду. Какой это рейтинг, Садовничий не уточнил. Путин ректора похвалил, сказав, что и международные рейтинги стали объективнее. Но, видимо, президент поторопился с похвалой — в рейтинге, о котором, видимо, говорил Садовничий, ни одного российского вуза нет даже в сотне.

Политик Дмитрий Гудков объяснил нам, в какой тройке на самом деле находится МГУ, и о чем ректор вуза мог говорить с президентом.