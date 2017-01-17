«Это общие правила поведения в городе».Автор методички для мигрантов в Москве о том, как вести себя на улице жителям и гостям столицы
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Мэрия Москвы решила заняться воспитанием мигрантов. Как сообщила русская служба Би-би-си, работающие в столице иностранные граждане в ближайшее время будут получать специальную брошюру. Она сделана в виде комикса, и называется «О правилах поведения мигранта в городе».
Мы обсудили брошюру для мигрнатов с одним из ее авторов, руководителем организации «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александром Калининым.
Изображение: фрагмент брошюры для мигрантов департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
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