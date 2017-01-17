«Это общие правила поведения в городе».

Мэрия Москвы решила заняться воспитанием мигрантов. Как сообщила русская служба Би-би-си, работающие в столице иностранные граждане в ближайшее время будут получать специальную брошюру. Она сделана в виде комикса, и называется «О правилах поведения мигранта в городе».

Мы обсудили брошюру для мигрнатов с одним из ее авторов, руководителем организации «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александром Калининым.