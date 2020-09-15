Медведеву — 55 лет. Вспоминаем, как он руководил страной и как на это реагировал интернет

14 сентября зампредседателю Совета безопасности России и бывшему президенту и премьер-министру Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет. Президент Путин не поздравил его публично, его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что президент сделал это в частном порядке. Пост главы государства Медведев занимал с 2008 по 2012. Богдан Бакалейко вспомнил главные события его короткого президентства, а также как на это реагировал интернет.