Непотопляемый министр: как удается Мединскому выходить сухим из любого скандала

Кремль не стал поддерживать Владимира Мединского в скандале со знаменитым выступлением Райкина, а заставил мириться. На недавнем Совете по культуре президент поинтересовался, правда ли, что министр лично запретил в Омске рок-оперу «Иисус Христос супервезда». Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал автору термина «мрази конченые» быть поосторожнее и не путать свои слова с мнением государства.

Маргарита Лютова разбиралась в том, есть ли будущее у министра культуры.