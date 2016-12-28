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Непотопляемый министр: как удается Мединскому выходить сухим из любого скандала

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01:59, 28 декабря
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Теги:
Владимир Мединский
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Кремль не стал поддерживать Владимира Мединского в скандале со знаменитым выступлением Райкина, а заставил мириться. На недавнем Совете по культуре президент поинтересовался, правда ли, что министр лично запретил в Омске рок-оперу «Иисус Христос супервезда». Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал автору термина «мрази конченые» быть поосторожнее и не путать свои слова с мнением государства. 

Маргарита Лютова разбиралась в том, есть ли будущее у министра культуры.

Фото: пресс-служба Кремля

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