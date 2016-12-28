Непотопляемый министр: как удается Мединскому выходить сухим из любого скандала
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Кремль не стал поддерживать Владимира Мединского в скандале со знаменитым выступлением Райкина, а заставил мириться. На недавнем Совете по культуре президент поинтересовался, правда ли, что министр лично запретил в Омске рок-оперу «Иисус Христос супервезда». Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал автору термина «мрази конченые» быть поосторожнее и не путать свои слова с мнением государства.
Маргарита Лютова разбиралась в том, есть ли будущее у министра культуры.
Фото: пресс-служба Кремля
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