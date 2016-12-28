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Мединского оттеснили от революции: кто расскажет россиянам о событиях 1917 года

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02:15, 28 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Владимир Мединский, Сергей Нарышкин
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Следующий, 2017 год вновь будет юбилейным, как и 2014, когда отмечали столетие начала Первой мировой, и 2015, когда праздновали семидесятилетие победы в Великой Отечественной войне.

В 2014 году организация памятных мероприятий была поручена Российскому историческому обществу под руководством тогдашнего спикера Сергея Нарышкина.

День Победы, который продолжался весь 2015, уже проходил под патронажем министра культуры Мединского и его Военно‑исторического общества. Тогда акцент был сделан на фальсификаторов истории, а величие подвига 1945 года автоматически переносилось на нынешнее руководство страны.

Фото: Сайт Кремля

Военно‑историческое общество, где состоят как сам Мединский, так и его отец Ростислав, и его сестра Татьяна, по данным РБК только бюджетных денег получило более 325 миллионов рублей.

Общество Мединского присутствовало везде — от детских праздников до очереди на Серова, с неизменными флагами, песнями и солдатскими кухнями.

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