Мединского оттеснили от революции: кто расскажет россиянам о событиях 1917 года

Следующий, 2017 год вновь будет юбилейным, как и 2014, когда отмечали столетие начала Первой мировой, и 2015, когда праздновали семидесятилетие победы в Великой Отечественной войне.

В 2014 году организация памятных мероприятий была поручена Российскому историческому обществу под руководством тогдашнего спикера Сергея Нарышкина.

День Победы, который продолжался весь 2015, уже проходил под патронажем министра культуры Мединского и его Военно‑исторического общества. Тогда акцент был сделан на фальсификаторов истории, а величие подвига 1945 года автоматически переносилось на нынешнее руководство страны.