«Он ставит себя на ступень выше бога»: Валерий Цепкало — о тактике Лукашенко перед встречей с Путиным

9 сентября был задержан очередной член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Это Максим Знак. Теперь на свободе и на территории Беларуси из членов президиума КС осталась только писательница Светлана Алексиевич. Знак вместе с Марией Колесниковой, которую накануне безуспешно белорусские власти пытались выдворить из страны, стали первыми фигурантами уголовного дела о попытке захвата власти. Это дело, которое было возбуждено после создания Координационного совета. Колесниковой, как сообщил ее отец, грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Еще один задержанный сегодня же по этому делу — адвокат Марии Колесниковой Илья Салей. Валерий Цепкало — о том, почему репрессии не остановят белорусский народ.