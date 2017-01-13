Андрей Луговой: «Мне запрещен въезд везде».Депутат о включении его в «список Магнитского» и «настоящих убийцах» Литвиненко
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9 января США включили депутата Андрея Лугового в «список Магнитского». Вместе с Луговым в списке новых фигурантов оказались бизнесмен Дмитрий Ковтун, его и Лугового британские следователи считают виновными в убийстве Александра Литвиненко, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мы поговорили с Андреем Луговым о том, почему его включили в список, и кто на самом деле мог убить Александра Литвиненко.
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