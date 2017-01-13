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Андрей Луговой: «Мне запрещен въезд везде».

Депутат о включении его в «список Магнитского» и «настоящих убийцах» Литвиненко
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00:16, 13 января
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
Теги:
Андрей Луговой
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9 января США включили депутата Андрея Лугового в «список Магнитского». Вместе с Луговым в списке новых фигурантов оказались бизнесмен Дмитрий Ковтун, его и Лугового британские следователи считают виновными в убийстве Александра Литвиненко, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мы поговорили с Андреем Луговым о том, почему его включили в список, и кто на самом деле мог убить Александра Литвиненко.

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