«Отравления не было». Лугового обвиняют в убийстве Литвиненко. Теперь он в составе комитета Госдумы будет изучать дело Навального. Мы поговорили с ним

«Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Так Пискарев отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо расследовать иностранный след в инциденте с Алексеем Навальным. В этом же комитете состоит герой другой известной истории с отравлением — депутат Андрей Луговой. Его в Британии считают участником убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили полонием. Андрей Луговой — в эфире Дождя.

В октябре 2006 года Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун встретились в Лондоне со своим деловым партнером Александром Литвиненко — после этого 23 ноября Литвиненко скончался от отравления.

Следствие выяснило, что Литвиненко был отравлен 1 ноября полонием-210 в баре отеля «Миллениум» — после встречи с Луговым и Ковтуном.

Сам Луговой обвинения отрицает, заявляя, что к делу могут быть причастны британские спецслужбы, которые завербовали Березовского и Литвиненко и пытались завербовать самого Лугового, чтобы заставить собирать компромат на Владимира Путина.

Генеральная прокуратура России не удовлетворила запрос МВД Великобритании об экстрадиции Лугового — она сослалась на 61-ю статью Конституции России и обвинила Скотланд-Ярд в недостатке доказательств, необъективности и политической ангажированности уголовного расследования.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.